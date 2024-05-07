مجلس الوزراء العراقي يعلن تعديل قرارٍ بشأن سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أجرى مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، تعديلاً على الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) الخاص بسنجار.

وقرر المجلس- خلال بيانٍ له- في ختام اجتماعه:

أولاً- إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار/ محافظة نينوى.

ثانياً- تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظةَ نينوى وصندوقَ إعمار سنجار وسهلَ نينوى، بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصرًا؛ بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توافرها لهم.

ثالثاً- تنفيذ محافظة نينوى وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) المتضمن: (إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض، موضوع البحث، من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).