فراس النجماوي: إقليم كوردستان يلعب دوراً رئيساً في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المحلل السياسي العراقي، فراس النجماوي، أن زيارة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران هي بداية عدة اجتماعات مهمة أخرى.

وقال في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، "علمنا من خلال اللقاءات أن جدول أعمال رئيس إقليم كوردستان غني للغاية، لذا من المتوقع أن تكون للزيارة صدى دولي".

وأشار النجماوي إلى أن الحكومة العراقية "أيّدت عبر متحدثيها الرسميين زيارة رئيس الإقليم لطهران واعتبرتها ناجحة، كما وصفها الرئيس العراقي بالزيارة الناجحة".

في غضون ذلك، سلّط المحلل السياسي الضوء على زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لواشنطن، ووصفها بأنها ناجحة للغاية، معتبراً أنها خارطة طريق أخرى لحل القضايا.

وقال النجماوي إن الحكومة العراقية "بحاجةٍ للدعم، لأن القرارات ليست في يدها وحدها، وقد يكون هناك تدخل إيراني وأميركي في القرارات".

وأضاف: يجب أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة وإيران، اللتين تلعبان دوراً رئيساً في العراق.

مؤكداً في الوقت ذاته، أن إقليم كوردستان يلعب دوراً رئيساً في المنطقة وحلِّ مشاكلها.