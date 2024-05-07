مارك سترو: سنواصل شراكتنا مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الأميركي بأربيل، مارك سترو، إن لدى بلاده قيم مشتركة مع إقليم كوردستان "ونتطلّع إلى مواصلة شراكتنا مع الإقليم وتحقيق أهدافنا".

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركته في حفل تجديد بوابة بادينان في العمادية بمحافظة دهوك.

واعتبر القنصل الأميركي أن الافتتاح الرسمي لبوابة بادينان بالنسبة إليه "سعادة غامرة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "خصصت 750 ألف دولار لاستعادة هذا الكنز الثقافي وإعادته إلى طرازه الرائع".

وأضاف: ما ترونه يعود إلى زمن إمارة بادينان، وبعضها يعود إلى القرن الثالث، مما يثبت التاريخ العريق والمتنوع لهذه المنطقة، التي احتضنت المسيحيين واليهود والزرادشتيين والمسلمين بروح التسامح.

وتابع: استثمارنا هنا دليل على علاقتنا مع إقليم كوردستان، التي لم تكن أقوى مما هي عليه الآن. نحن ملتزمون بهذه المنطقة ولن نذهب إلى أي مكانٍ آخر.

وأشار إلى ان الولايات المتحدة "تعمل بشكلٍ وثيق مع أصحاب العمل والمجتمع المدني وقطاعات التعليم والأسايش لضمان وجود إقليم كوردستان مستقر وسلمي وآمن وديمقراطي يحترم حقوق الإنسان".

لافتاً إلى بلاده "تتطلّع إلى مواصلة هذه الشراكة مع أولئك الذين يتقاسمون القيم المشتركة، وتطوير أهدافنا المشتركة مع إقليم كوردستان".

إلى ذلك، أوضح سترو أن "فكرة تطرف داعش أرادت محو كل أثر للتعايش الديني".

وقال: بوابة بادينان هي المكان المناسب لرواية قصة لمئات السنين وستساعد الجيل القادم على تذكر آميدي والمنطقة بشكلٍ عام. لقد كانت وستظل مكانً للتعايش الديني والحرية لمئات السنين.