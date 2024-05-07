أمن

التحالف والبيشمركة يتبادلان المعلومات لمواجهة الشائعات

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، أن ضباطها تلقوا معلومات مفصلة حول الشائعات والدعاية المغرضة .

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إن مديرية التوعية الوطنية بوزارة البيشمركة، تبادلت المعلومات مع قوات التحالف حول مكافحة الدعاية.

وبحسب البيان، فإنه في إطار مهام التحالف في إقليم كوردستان، قدم  اللواء في البيشمركة عثمان محمد، ومستشار الجيش الألماني الكابتن يانس، لضباط وزارة البيشمركة معلومات مفصلة عن الدعاية والمخاطر وكيفية التعامل معها .

 

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