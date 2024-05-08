دورتموند يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- بلغ بوروسيا دورتموند الألماني المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما جدد فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0، الثلاثاء، على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في إياب نصف النهائي.

ويدين بوروسيا دورتموند بطل 1997 ووصيف 2013 و الذي فاز ذهاباً بالنتيجة ذاتها الأربعاء الماضي، بانتصاره إلى قطب دفاعه المخضرم الدولي السابق ماتس هوملز (35 عاماً) الذي سجل الهدف الوحيد (50)، ليضرب موعداً في النهائي في الأول من حزيران المقبل على ملعب "ويمبلي"، مع ريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونيخ الألماني اللذين يلتقيان اليوم الأربعاء إياباً على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد (2-2 ذهاباً في ميونيخ).

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها دورتموند المباراة النهائية في تاريخه بعد الأولى عام 1997 عندما توج باللقب على حساب جوفنتوس الإيطالي 3-1 في ميونيخ، والثانية عندما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ 1-2 عام 2013 في "ويمبلي" بالذات.

ورد دورتموند الدين لسان جيرمان الذي أقصاه من ثمن نهائي نسخة 2019-2020 حيث فاز 2-1 في دورتموند وخسر 0-2 في باريس.

والتقى الفريقان في دور المجموعات هذا الموسم ففاز سان جيرمان 2-0 على أرضه وعاد بتعادل ثمين من دورتموند 1-1.

في المقابل، فشل باريس سان جيرمان في بلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد الأول الذي خسره أمام بايرن ميونيخ 0-1 في لشبونة عام 2020، وتبخر حلمه منذ شرائه من ملاكه القطريين عام 2011 في أن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب بعد مرسيليا عام 1993.