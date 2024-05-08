دريد توفيق: يجب تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أشار الخبير في شؤون الانتخابات، دريد توفيق، إلى وجود العديد من المشاكل الفنية، التي يجب حلها قبل انطلاق انتخابات برلمان كوردستان، وقال: "إقليم كوردستان يمتلك تجربة جيدة في إجراء الانتخابات والمواطنين يودون المشاركة فيها".

وقال توفيق، لـ كوردستان24، إن "المحكمة الاتحادية، علقت عمل مفوضية الانتخابات، وليس بالضرورة التعجل في إجراء الانتخابات، وإنما يجب أن تجري في ظل استقرار قانوني".

وأضاف: "إذا تأجلت الانتخابات لوقت آخر، فهذا أفضل لأن هناك بعض المشاكل الفنية التي يجب حلها، ومنها مسألة عدم قراءة بصمات الناخبين، ويجب أن تكون هناك أجواء إيجابية تساعد على إجراء العملية الانتخابية بشكل جيد".

وفيما يتعلق بعودة مقاعد المكونات، قال: "لقد أصر إقليم كوردستان على ضرورة مشاركة جميع المكونات في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، والمحكمة الاتحادية تنظر في هذا الرأي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في النهاية".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وبعد انتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، في الـ 9 اكتوبر تشرين الأول 2022، أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 12 لتمديد الدورة الخامسة.

وفي الـ 22 مايو/أيار 2023، قرر برلمان إقليم كوردستان إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء، لكن المحكمة الاتحادية العليا العراقية أعلنت أن إعادة التنشيط غير قانونية.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في إقليم كوردستان. وفي عام 2004 تم تعديل المادة 9 من قانون الانتخابات والتي كانت تنصّ على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وبعد التعديل، تم تقسيمه إلى دائرة انتخابية واحدة.