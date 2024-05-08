انعقاد اجتماع موسّع في ديوان محافظة أربيل بشأن سوق قيصري

أربيل (كوردستان 24)- عقد ديوان محافظة أربيل، الثلاثاء، اجتماعاً موسّعاً بهدف تنفيذ توصيات وتوجيهات رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن سوق قيصري.

وبحسب بيانٍ لمجلس المحافظة، وجّه أوميد خوشناو- الذي ترأس الاجتماع- الجهات المعنية ببدء العمل على تنظيف السوق بأسرع وقتٍ ممكن وإزالة آثار الحريق الذي اندلع مساء الـ 5 مايو أيار الجاري.

ووجّه محافظ أربيل الشكر لفرق الدفاع المدني، الشرطة، الأسايش، زيرفاني، المرور، الصحة، البلدية، القائممقامية، شرطة البلدية، خلية الأزمات في المحافظة، مؤسسة بارزاني الخيرية وحماية البيئة على جهودهم في السيطرة على الحريق.

كما وجّه الجهات المعنية بتشكيل لجنةٍ فنية لتقييم حجم الأضرار وإصلاح المحلات التجارية المتضررة من الحريق الذي أتى على أكثر من 228 محلاً.

ودعا خوشناو خلال الاجتماع، لجنة التحقيق بالإسراع في القيام بمهامها وإعلان النتائج في أقصرٍ وقتٍ ممكن.

وفي جزءٍ آخر من الاجتماع، أعلنت كل من محافظة أربيل، رئاسة البلدية، مديرية الدفاع المدني، مديرية الكهرباء البدء بإزالة كافة التجاوزات والمخالفات وجميع المخاطر المسببة لاندلاع الحرائق وانتشارها.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أجرى زيارة ميدانية تفقدية إلى سوق قيصري التاريخي، للاطلاع عن كثب على الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق.

كما وجّه الجهات الحكومية المعنية بإجراء تحقيق عاجل وشامل ودقيق لكشف أسباب حوادث الحرائق المتكررة، وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن الإهمال، أو عدم الالتزام بالتعليمات، أو بفعل أيادٍ مخربة.

ودعا أصحاب المحال التجارية والكسبة والمواطنين بشكل عام إلى التعاون من خلال تطبيق إجراءات السلامة، والتقيد بمعايير الوقاية من الحرائق، لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وأكد مسرور بارزاني على أن حكومة إقليم كوردستان ستعمل، ضمن الإمكانيات المتاحة، على مساعدة جميع المتضررين.

مشدداً على أنّ هذا السوق يعدّ من المعالم الأثرية والتاريخية المهمة في الإقليم، وأنّ الحكومة ستسعى جاهدة لترميمه وإعادة تأهيله بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.