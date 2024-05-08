خبير أمني: العراق لا يملك أسلحة متطورة لحماية حدوده

أربيل (كوردستان24)- أكد الخبير الأمني والعسكري، عبد الرحمن الجزائري، أن الجيش العراقي لا يزال محروماً من التقنيات الحديثة في حماية الحدود ومنع تهريب المخدرات.

وقال الجزائري، لكوردستان24، إن "العراق عالق حتى الآن وسط عمليات تهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين من دول الجوار إلى بلاده، حيث إن المناطق محرومة من جميع الإجراءات الأمنية".

وأضاف: "الحدود العراقية تتعرض للانتهاك من قبل دول الجوار، وكان من الضروري أن تعقد الحكومة العراقية اتفاقا مع الولايات المتحدة أو مع الدول الغربية لوضع حجر الأساس للأمن الممتاز لحماية حدودها مع الدول".

وأشار إلى أن الجيش العراقي لا يزال محروما من التقنيات الحديثة في حماية الحدود ومنع تهريب المخدرات.

وتابع: "العراق لا يمتلك أسلحة متطورة لحماية حدوده، ووضع جدار خرساني لحراسة الحدود تقنية قديمة، وفي المنظومة الدفاعية العالمية لحرس الحدود، العراق متأخر كثيرا.

وقال: "على الحدود بين العراق وسوريا، قام مقاتلو داعش بتهريب المخدرات، ولم تتم السيطرة على الحدود الشمالية والجنوبية للعراق بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أنه إذا تسلل الإرهابيون إلى العراق من دول الجوار، فلن يتمكن العراق من السيطرة على الوضع.