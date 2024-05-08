مفوضية الانتخابات تعلق العمل بالإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أفادت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، بتعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت الغلاي، لكوردستان24، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف البند 2 من المادة 2، من نظام تسجيل قوائم المرشحين، والمصادقة عليها، لانتخابات برلمان كوردستان، رقم 7 لسنة 2024، عليه قرر مجلس المفوضين تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان لحين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 7 أيار 2024، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.

وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

وأضافت أنها "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على:

ثانياً:

يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: -

محافظة أربيل/ (34) مقعداً

- محافظة السليمانية/ (38) مقعداً

- محافظة دهوك/ (25) مقعداً

- محافظة حلبچة/ (3) مقاعد/ إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".