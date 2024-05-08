سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش مسألة الرواتب والموظفين المتعاقدين

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من اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان (أرشيفية)
من اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان (أرشيفية)
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء،  اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني، ويناقش خلاله 3 مواضيع.

وبحسب بيانٍ لدائرة الإعلام والمعلومات، فإن البند الأول من الاجتماع سيناقش آخر التطورات بشأن الرواتب والأمور المالية والالتزامات بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية.

كذلك نتائج الاجتماع الأخير للوفد الفني المشترك بتاريخ 27 نيسان 2024 في بغداد، بشأن مبادرات حكومة إقليم كوردستان في مجال الإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب موظفي حكومة الإقليم.

أما بالنسبة للموضوع الثاني الذي من المقرر أن يناقشه المجلس، فيتعلق بمسألة تثبت موظفي العقود في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان.

فيما سيعرض المجلس في الجزء الثالث من الاجتماع، تقرير وزير الزراعة والموارد المائية عن زيارة وفد وزارته إلى بغداد حول قضايا استلام الأقماح وتنفيذ السدود ومشاريع الري في المنطقة وفرص استفادة الفلاحين من الخدمات الزراعية المشابهة لأجزاءٍ أخرى من العراق.

 

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