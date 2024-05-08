أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالآتي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان:

100 دولار أميركي = 145.500 دينار عراقي

100 يورو = 155.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 179.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 4.400 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 2.400 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

1 مثقال ذهب عيار 24 = 540,000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 475,000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 410,000 دينار عراقي