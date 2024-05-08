صحة أربيل: يوجد أكثر من 3500 مصاب بمرض الثلاسيميا في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير عام صحة أربيل، دكتور دلوفان محمد، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، أنه يوجد في إقليم كوردستان نحو 3500 مصاب بمرض الثلاسيميا.

وقال محمد خلال مؤتمر صحفي إن الـثامن من أيار هو يوم مرضى الثلاسيميا، لذلك تم تخصيصه لكي نولي اهتماماً أكبر بالمرض، علماً بأنه يتم التبرع بأكثر من 1100 زجاجة دم شهرياً للمرضى.

مشيراً إلى توعية المواطنين لإدراكهم بأن إجراء فحوصات قبل الزواج هو لتقليل الإصابة بمرض الثلاسيميا.

وأضاف أن هناك أكثر من 3500 حالة إصابة بالثلاسيميا في إقليم كوردستان، وتم تسجيل 1150 حالة في محافظة أربيل، بعضهم من اللاجئين المقيمين في المحافظة.

وأردف: أنه يتم إعطاء أكثر من 1100 قنينة دم شهرياً للمرضى الذين يتلقون العلاج في مركز الثلاسيميا في أربيل، ويضم المركز نحو 36 سريراً، علماً أن هذا المركز تم بناؤه من قبل المتبرعين في السنوات الماضية.

وختم حديثه قائلاً: إن التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي.