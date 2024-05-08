المتحدث باسم الداخلية العراقية يؤكد على ضرورة منع الهجمات الإلكترونية

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري، على ضرورة تكثيف الجهود لمنع الهجمات الإلكترونية، وأضاف أن مثل هذه الهجمات تشكل تهديدا خطيرا للمؤسسات العراقية.

وقال ميري لـ كوردستان24، خلال مشاركته في ملتقى ومؤتمر سيمكس العراق، بنسخته الرابعة، إن "المؤتمر مهم جداً للداخلية، لانه يشمل العديد من المجالات المختلفة ويمكننا الاستفادة من خبرات وخصائص بعضنا البعض".

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، فإن "الهجمات الإلكترونية على المؤسسات الحكومية تزايدت الآن حول العالم، وأصبحت تشكل تهديدا خطيرا، ويجب تكثيف الجهود في العراق بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع هذه الهجمات".

وانطلقت الثلاثاء 7 أيار 2024، فعاليات ملتقى الاتصالات والإلكترونيات والقنوات السمعية والإعلام في بغداد، "سيميكس العراق" بنسخته الرابعة، ويستمر لغاية التاسع من مايو أيار الجاري.

الملتقى ينعقد تحت عنوان، "فضاء العراق الجديد .. فرصة للمستقبل"، وتشارك فيه كبرى شركات الاتصالات والإلكترونيات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية والمحلية والراديو والمؤسسات الإعلامية والمصارف ومؤسسات البطاقات الذكية.