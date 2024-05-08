دعماً للملف التربوي.. تربية كوردستان تستقبل وفداً من التربية الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- يزور وفدٌ من التربية الاتحادية، إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024.

وفقاً لبيان التربية الاتحادية، "دعما للملف التربوي على المستوى المحلي العراقي وتناغما مع التوجهات الحكومية للارتقاء بواقع التعليم، زار وكيل وزارة التربية الاتحادية للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي يرافقه مدير مكتب الوزير الدكتور سعد احمد الجميلي ومدير عام التعليم العام والأهلي والاجنبي علي سعود إقليم كوردستان".

والتقى الوفد، وزير تربية الإقليم ئالان حمه سعيد لبحث آخر مستجدات العملية التعليمية وآليات الشروع بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية الحديثة والمشاريع التربوية وضمان حقوق الطلبة المستقرين في الإقليم.

الوفد الوزاري، اختتم الجولة بالإتفاق على وضع خطة عمل تعاونية تحقق فيها الوزارتين، الهدف المنشود في تلبية احتياجات الطلبة وتوفير مستلزمات انجاح المسيرة التعليمية.

وكان وزير التربية الاتحادي، إبراهيم نامس الجبوري، بعث برسائل الإطمئنان الى الطلبة المقيمين في كوردستان بعد قرار غلق الممثليات الوزارية داخل الإقليم.

وأكد الجبوري، ان وجود الممثليات الوزارية داخل الإقليم، كان قائما بسبب الظروف الطارئة التي شكلت خطرا على مستقبل الطلبة نتيجة الاعمال الإرهابية التي أدت الى نزوح الأهالي من مناطقهم ذلك الوقت .

وعقب اللقاء بوزير تربية الإقليم ئالان حمه سعيد، وجه الجبوري بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة الأحوال والواقع التربوي لأولئك الطلبة، بالتعاون مع وزارة التربية في كوردستان داعماً مسيرتهم التعليمية التي ستكون تحت رعاية واهتمام وزاري مكثف.

الجبوري شكر جهود الإقليم في تأمين العملية التربوية للطلبة المقيمين هناك عاداً إياها إحدى أواصر تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استقبل الثلاثاء 30 نيسان 2024، وزير التربية في الحكومة الاتحادية، إبراهيم نامس الجبوري، ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمة سعيد، في إطار متابعة سيرَ تنفيذ العملية التربوية ضمن مسار قطاع الخدمات في عموم محافظات العراق.

واطلع السوداني على عرض شامل لأهمّ التحديات والمعوقات التي يواجهها الجهاز التربوي، في الإقليم وسائر أنحاء العراق، وخطوات التعاون بين وزارة التربية الاتحادية، ووزارة التربية في حكومة الإقليم، لتحقيق استدامة العمل بالمناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي.

كما أشار السوداني، إلى أهمية توفير مستلزمات الاستمرار بالدراسة لتلاميذ وطلبة المدارس العربية في إقليم كوردستان العراق، وتهيئة بدائل تمكّنهم من المضيّ بالعام الدراسي الحالي واللاحق، ودعم الأسرة التعليمية بما يضمن تحقيق الهدف التربوي وتقديم الخدمات التعليمية لجميع تلاميذ وطلبة العراق، كجزء من ستراتيجية التربية والتعليم التي تبنتها الحكومة في برنامج عملها.