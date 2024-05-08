عبد الله: حرمان المكونات من المشاركة في الانتخابات النيابية الكوردستانية كان "خطأً كبيراً"

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، أن حرمان المكونات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية كان "خطأً كبيراً".

وقال شاخوان عبد الله في تصريح صحفي، إن "حرمان المكونات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان كان خطأً كبيراً من قبل المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن "كوردستان لديها سجل رصين في قضية التعايش السلمي".

وأشار إلى أن "التركمان والمسيحيين لديهم ممثلون في مجلس النواب العراقي، لذا ينبغي أن يكون لهم ممثلون في برلمان إقليم كوردستان أيضاً".

وأوضح أن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية "جاء لتصحيح القرار السابق المتعلق بكيفية مشاركة المكونات في الانتخابات، مما يفتح الباب أمام ترشيح ممثلي المكونات، والأطراف التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات".

وأضاف عبد الله قائلاً: "لذا، تحتاج هذه العملية إلى بعض الوقت، وخلال هذه الفترة سيتشاور رئيس إقليم كوردستان مع الأطراف السياسية للاتفاق على موعد، بهدف تجنب حرمان المكونات من المشاركة".

وفيما يتعلق بقضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، أعلن نائب رئيس البرلمان أن "غداً ستعقد آخر جلسة لمجلس النواب، ومسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس لم تُحسم بعد".

وبخصوص قضية المزارعين الكورد في كركوك، أكد شاخوان عبد الله أنه "ستتم معالجة قضية المزارعين عبر مراحل".

وفي سياق مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، أوضح عبد الله أن "أربيل وبغداد أبرمتا اتفاقاً، لحل هذه المسألة من خلال التوطين".