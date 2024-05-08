هوراماني: رئيس الوزراء وجه المشرفين على مشروع "حسابي" بالتعاون مع مصرف (TBI)

أربيل (كوردستان 24)- عقد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، مؤتمراً صحفياً في العاصمة أربيل، بشأن مضمون اجتماع اليوم لمجلس وزراء إقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين يعملون بصفة عقود، قال بيشوا هوراماني إن "هناك 30 ألف موظف يعملون بصفة عقود في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، وأن بعضهم لديه خدمة تتجاوز 15 عاماً".

وأشار هوراماني إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان يرى أن من حق هؤلاء تحويلهم إلى موظفين دائمين، وقد كلف فريقاً لتصنيفهم خلال 15 يوماً، ومن ثم مخاطبة الحكومة الاتحادية لتحويلهم إلى موظفين دائمين وفقاً للقانون".

وبشأن تأخر إرسال رواتب شهر نيسان، أوضح هوراماني أن "التأخير يتعلق بعملية التوطين والإيرادات المحلية، مؤكداً "عدم وجود أي عائق يقف أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم".

وأضاف قائلاً: "الآن هناك مصرف حكومي مشارك في مشروع حسابي، وبالنسبة للإيرادات المحلية، تم إبرام اتفاق سابق بهذا الصدد، لذا نتوقع أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن".

وقال هوراماني إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان طلب من المشرفين على مشروع حسابي التعاون مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) وتقديم التسهيلات لهم لبدء عملية توطين الرواتب، وعدم إلزام أي موظف بفتح حساب مصرفي في مصرفٍ معين".

وشدد على أن "التشكيلة الحكومية التاسعة قطعت الطريق أمام مختلف الذرائع والحجج، وليس هناك أي مبرر أمام إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان".