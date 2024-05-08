مايلز كاغينز: العراق خسر 15.5 مليار دولار نتيجة توقف صادرات نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان "أبيكور" مايلز كاغينز، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، أن العراق خسر لحد الآن (15.5) مليار دولار، نتيجة توقف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وقال مايلز كاغينز في مقابلة مع كوردستان24، إن "وزير النفط الاتحادي قد شكّل خلال الأسبوع الماضي لجنتين بين إقليم كوردستان وبغداد، بهدف استئناف صادرات نفط الإقليم"، مضيفاً: "الوزير الاتحادي قال إن عمل هاتين اللجنتين سينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأوضح متحدث أبيكور أن "أعضاء الجمعية ينتظرون دعوتهم للانخراط في الجهود المبذولة، لاستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان".

وأشار إلى "أننا نتوقع من وزير النفط الاتحادي الإيفاء بوعده، كما ننتظر الاجتماع المقرر بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان".

وفيما يتعلق بعمل اللجنتين التي شكلها وزير النفط الاتحادي، أوضح كاغينز "أنهما لم تباشرا مهامهما حتى الآن، وقد يكون هناك معلومات حول توقيت بدء عملهما لدى وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان".

وأكد أن "أعضاء أبيكور جاهزون للمشاركة في اجتماعات اللجنتين، ويرغبون في استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان بشكل كامل".

ولفت إلى أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان أمر مهم أيضاً بالنسبة للعراق، حيث يعرب وزير النفط الاتحادي عن رغبتهم في زيادة نسبة صادراتهم اليومية إلى ستة ملايين برميل".

وبخصوص مطالب أبيكور، أوضح كاغينز أن "مطالبهم بسيطة للغاية، وهي في حالة حدوث أي تغيير في طبيعة العقود، يجب الحصول على موافقة من حكومة إقليم كوردستان وأعضاء أبيكور".

وأضاف قائلاً: "ينبغي أن تجلس حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات أبيكور معاً على طاولة واحدة، للتوصل إلى اتفاق معين"، مشدداً على "أننا نفضل الحفاظ على العقود كما هي".

وأوضح أنه "في السابق، عندما كان يتم تصدير نفط إقليم كوردستان، كانت تدخل أموال كثيرة إلى خزينة حكومة إقليم كوردستان، حيث كان يتم استخدامها في دفع الرواتب والاستثمارات وتطوير البنية التحتية".