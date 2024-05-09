الجيش السوري يعلن تصديه لاستهداف إسرائيلي بريف دمشق

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش السوري، تصدي وسائط دفاعه الجوي فجر اليوم لاستهداف إسرائيلي بالصواريخ على أحد الأبنية في ريف دمشق، معلناً "إسقاط بعضها".

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر عسكري: أنه "حوالي الساعة 20:3 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، وفقاً للوكالة.

وأوضح المصدر أن "العدوان أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وتتزامن هذه الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها. وقد استهدفت إسرائيل منذ ذلك الحين مراراً الأراضي السورية، وطال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأيضاً مواقع تابعة لحزب الله.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بأنها محاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.