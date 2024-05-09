ديندار زيباري: التشكيلة الحكومية التاسعة حققت نصيب الأسد في الإصلاح الإداري

أربيل (كوردستان 24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري أن التشكيلة الحكومية التاسعة حققت نصيب الأسد، في الإصلاح الإداري.

وقال زيباري لـ كوردستان 24: "في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان، منحنا استقرار وأمن المواطنين الأولوية في عملنا"، مؤكداً أن "حماية المدنيين، تأتي ضمن المعايير الدولية".

وأضاف: "لقد واجهنا العديد من التحديات في المنطقة، أحدها وجود مسلحي الحشد الشعبي، وخاصة في مناطق المادة 140، وأصبحت هذه المناطق تحدياً أمنياً للعراق وإقليم كوردستان، لذلك نرى الجماعات الإرهابية تظهر في هذه المناطق بشكل متكرر، مما أدى إلى قيام قوات التحالف بقصف المنطقة عدة مرات".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان استطاعت حماية حدود الإقليم من خلال قوات مكافحة الإرهاب والأسايش، وتمكنت البيشمركة من حماية الحدود "، مضيفاً: أن "وجود مسلحي العمال الكوردستاني في حدود شمال إقليم كوردستان خلق الكثير من المشكلات التي تسببت في إخلاء 400 قرية في المناطق الحدودية، وباتت عبئاً يتطلب تواجد المزيد من القوات الأمنية لحراسة المنطقة الحدودية".

وأردف: "حزب العمال الكوردستاني قوة خارجة عن القانون وليست تحت مظلة حكومة إقليم كوردستان، ولا تمتثل لقوانين إقليم كوردستان ووجودهم في إقليم كوردستان غير قانوني".

وتابع: "أشادت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي بقوات البيشمركة والأمن الكوردستانية، كما وأن عملية إعادة توحيد قوات البيشمركة حققت تقدماً جيداً، وينبغي الإنتهاء من إعادة توحيدها بحلول نهاية العام"، وأضاف: "تم إنشاء حساب لقوات البيشمركة في البنك المركزي".

وفيما يتعلق بعملية الإصلاح في التشكيلة الحكومية التاسعة، في إقليم كوردستان، قال منسق التوصيات الدولية، إن " الإصلاح هو الشعار الذي تأسست التشكيلة الحكومية التاسعة عليه، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، هو حامل هذا الشعار، في الإدارة والحكم".

وأردف: "التشكيلة الحكومية التاسعة، حققت نصيب الأسد في الإصلاح الإداري، من جانبهما، أحالت هيئة النزاهة ووزارة المالية العديد من قضايا الفساد المالي إلى المحاكم، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر كبير نهاية الشهر الجاري حول مناقشة عملية الإصلاح بشكل عام".

وبشأن التعايش السلمي بين المكونات في إقليم كوردستان، أكد زيباري أن "إقليم كوردستان يعد نموذجاً رائداً في الشرق الأوسط في هذا الملف"، وأضاف أن "إقليم كوردستان استقبل العديد من اللاجئين ويقدم لهم كافة الخدمات".

وفي ختام حديثه شدد على العودة الطوعية للاجئين إلى مناطقهم، وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان لا تؤيد الإعادة القسرية للاجئين".