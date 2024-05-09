اقتصاد

السليمانية.. تخصيص أكثر من مليار و327 مليون دينار لإيصال الخدمات

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة، في حكومة إقليم كوردستان، تخصيص مبلغ مليار و327 مليون دينار، لإيصال الخدمات في محافظة السليمانية.

وقالت الوزراة في بيان، اليوم الخميس 9 أيار 2024، وفقاً لقرارات وزارية، وافقت البلديات والسياحة، على تخصيص مبلغ (1,327,120,000) دينار لرئاسة بلدية السليمانية بهدف إيصال الخدمات لأماكن مختلفة في المحافظة.

المبلغ المخصص، يأتي ضمن مخصصات رئاسة بلدية السليمانية، ووفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالواردات، بهدف توفير المحروقات لمعامل التعبيد "السفلتة"، وتوصيل الخدمات، للشوارع والأزقة، وإدارة حملات ترميم وتجديد الشوارع في مدينة السليمانية

يذكر أنه، خصصت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، أكثر من 465 مليون ديناراً، لتنفيذ مشروع شق الطرق في حلبجة.

ووافقت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان على تخصيص مبلغ 465 مليوناً و795 ألف دينار لبلدية حلبجة لتنفيذ مشاريع شق الطرق.

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