زاخو.. إرساء حجر الأساس لـ 11 مشروعاً خدمياً في قضاء باتيل

أربيل (كوردستان24)- أرسى مشرف إدراة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، اليوم الخميس 9 أيار 2024، وبموافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، حجر الأساس لـ 11 مشروعاً خدميا في قضاء باتيل.

وقال شيخو في مؤتمر صحفي، إن "قضاء باتيل، منطقة زراعية واستراتيجية لزاخو ودهوك والعراق بأكمله، لذلك وبناء على توصية من رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، نولي اهتماما أكبر بهذه المنطقة.

وأضاف أن "هناك العديد من أوجه التقصير في هذا المجال، وبناءً على أوامر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، يجيب تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، والاهتمام أكثر بالمنطقة".

وتابع: "شكلنا لجنة خاصة لزيارة باتيل، لذلك في المرحلة الأولى، وبمبلغ 5 مليارات دينار، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية مثل "الشوارع والمياه والكهرباء والصحة والتعليم".

وأردف: "رعاية القطاع الزراعي، ضمن جدول أعمال التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، و نؤكد لكم أن مهمتنا الرئيسية هي إيلاء المزيد من الاهتمام لباتيل وبقطاع الزراعة وتربية المواشي".