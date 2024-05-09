عزرا زيا لنيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان "شريكٌ مهم" للولايات المتحدة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 9 أيار 2024، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، إنه "في الاجتماع الذي حضرته السفيرة الأمريكية في العراق وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، جرى التأكيد على حماية حقوق الإنسان، تطوير الديمقراطية والحريات في إقليم كوردستان، وكذلك تمت مناقشة دور وتأثير المنظمات غير الحكومية في المجتمع ووضع النازحين واللاجئين والمكونات".

وجاء في البيان: "وتبادل الجانبان الآراء حول بعض الانتقادات والنواقص في مجال حقوق الإنسان والحريات، واتفقا في الرأي حول أهمية استمرار التعاون المشترك للأطراف ذات العلاقة للطرفين لتحسين هذه المجالات في إقليم كوردستان، وأكد الطرفان أيضاً على تنمية القيم المشتركة وحماية حقوق المكونات العرقية والدينية".

وأضاف البيان: "وإلى جانب التعبير عن التقدير لثقافة التعايش المشترك والتسامح والتنوع في إقليم كوردستان، عبرت عزرا زيا عن استعداد الجهات المعنية في بلدها لتقديم الدعم والتعاون لإقليم كوردستان من أجل إنماء وتطوير مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية ودور القانون، واصفة إقليم كوردستان بالشريك المهم للولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "وضع الإيزديين وأهمية تنفيذ اتفاقية حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار، انتخابات برلمان كوردستان، العودة الطوعية للنازحين، أحوال ومعيشة النازحين واللاجئين في المخيمات شكّل محوراً آخر للاجتماع".