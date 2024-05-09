اجتماع موسع بديوان محافظة أربيل لتنفيذ توصيات رئيس حكومة كوردستان بشأن الحرائق المتكررة

أربيل (كوردستان 24)- تم تنظيم اجتماع في ديوان محافظة أربيل لمناقشة حوادث الحرائق التي وقعت في بعض الأسواق بالمدينة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات الخاصة بالسلامة في الأماكن العامة والأسواق.

اليوم الخميس 9 أيار 2024، عُقِدَ اجتماع في ديوان محافظة أربيل برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير البلديات والسياحة ساسان عوني، وبحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، لمناقشة حوادث الحرائق التي شهدتها أجزاء من أسواق المدينة، وذلك لتنفيذ توصيات رئيس حكومة إقليم كوردستان، حيث شمل الاجتماع جميع الأطراف ذات الصلة في إدارة مدينة أربيل.

وأثناء الاجتماع، أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء حادث احتراق سوق قيصرية مدينة أربيل، وأعربوا عن تعاطفهم مع أصحاب المحلات والكسبة المتضررين، كما قدموا شكرهم وتقديرهم للفرق الصحية والدفاع المدني، وللقوات الأمنية وقوى الأمن الداخلي.

ثم تم التركيز على قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذها، مع التأكيد على أهمية تنفيذ جميع القرارات كما هي من قبل الأطراف المعنية، وأن يكون كل فرد مسؤولاً في موقعه عن أي نقص أو تقصير.

وحرصاً على سلامة الأماكن العامة وسلامة المواطنين والحد من تكرار حوادث الحرائق، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بإرشادات وإجراءات الحماية والسلامة في الأماكن العامة والأسواق، وتم توجيه كافة الجهات للبدء في إعادة تنظيم سوق القيصرية وكافة الأسواق الوطنية والأماكن العامة بالكامل، وإزالة المخالفات والتجاوزات وجميع المخاطر التي قد تؤدي إلى حوادث مشابهة، بما في ذلك إزالة الستائر المعلقة في المحلات التجارية، التي كانت سببا رئيسياً في نشوب الحرائق وانتشارها.

وبالنسبة لأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة في الأسواق، تم توجيه الدفاع المدني والقائممقامية ورئاسة البلدية بمراجعة الأنظمة المُثبّتة، وإصلاح كافة المشاكل الفنية في أسرع وقت.