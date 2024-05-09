بوتين في خطاب "عيد النصر": القوات النووية في حالة تأهب "دائمة"

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من أن قوات بلاده النووية في حالة تأهب "دائمة"، مؤكّداً بأن موسكو لن تسمح بأي تهديدات غربية في خطاب أدلى به خلال العرض العسكري السنوي لمناسبة "عيد النصر".

وفي خطابه في الساحة الحمراء أمام آلاف الجنود الذين ارتدوا بزّات عسكرية مخصصة للمراسم، أشاد بوتين بجيشه الذي قاتل في أوكرانيا واتّهم "النخب في الغرب" بإثارة النزاعات حول العالم.

وقال إن "روسيا ستبذل قصارى جهدها لتجنب مواجهة عالمية لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بتهديدنا. قواتنا الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة".

وأضاف "أيها الأصدقاء الأعزاء، تمر روسيا اليوم في فترة صعبة وحاسمة. مصير البلد الأم ومستقبلها يعتمد على كل واحد منا".

يحيي عرض التاسع من أيار/مايو العسكري ذكرى إلحاق الاتحاد السوفياتي الهزيمة بألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وبات هذا التاريخ أهم عطلة رسمية في روسيا في عهد بوتين.

لجأ بوتين إلى التهديد بالأسلحة النووية خلال النزاع لكنه بات أكثر عدائية منذ العام الماضي إذ انسحب من معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية ومن اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يهدف لمنع انتشار الأسلحة.

وأصدر أوامر في وقت سابق هذا الأسبوع للجيش الروسي بتنظيم تدريبات نووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا، معززاً المخاوف من إمكانية استخدامه هذه الأسلحة في ميدان المعركة.

وفي تصريحات سُجّلت الثلاثاء ونشرها الكرملين بعد العرض، تعهّد بوتين تحديث أسلحة جيشه وقال إن روسيا مستعدة لاستخدام أي قطع يمكنها الحصول عليها من الخارج لتصنيعها.

وقال في اجتماع مع قادة الجيش إن "التكنولوجيا العسكرية الحديثة ستتغيّر بسرعة بالغة. إذا أردنا أن ننجح، سيتعيّن علينا دائماً أن نكون متقدّمين بخطوة".

وأضاف "لدى العدو وسائل حديثة للغاية لما أن المجتمع الغربي بأسره يعمل من أجل عدوّنا".

"روسيا معكم"

كرر الرئيس الروسي مراراً بأن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا حالياً هي معركة وجودية في وجه "النازية"، وهي رسالة أعاد التأكيد عليها في خطابه الخميس.

وقال "ننحني أمام ذكرى المدنيين الذين قتلوا بالقصف الهمجي والهجمات الإرهابية التي يشنها النازيون الجدد".

وأضاف "أولئك الذين على خط المواجهة، خط التماس، هم أبطالنا. ننحني أمام ثباتكم وتضحيتكم إيثاركم. روسيا كلها معكم".

وتعرّضت مناطق حدودية روسية لهجمات أوكرانية دامية متكررة منذ اندلع النزاع.

والخميس، قتلت امرأتان وأصيبت ثالثة في هجمات أوكرانية على قريتين في منطقتي بيلغورود وكورسك، بحسب حاكم كل منهما.

تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة الروسية قبيل عرض هذا العام في ظل الضربات الأوكرانية المتكررة على الأراضي الروسية وبعد هجوم شنّه تنظيم داعش على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة في آذار/مارس وأسفر عن مقتل العشرات.

وفي أجزاء أخرى من روسيا بما في ذلك منطقتي كورسك وبسكوف (غرب)، ألغيت عروض مماثلة إثر مخاوف أمنية.

شاركت طوابير من المعدات العسكرية الروسية في العرض رغم أنه بدا أقل صخباً بشكل لافت مما كان عليه في السنوات السابقة في وقت تحشد موسكو مواردها من أجل الجبهة في أوكرانيا.

وقالت يلينا ميليخوفا (44 عاماً) التي تابعت مسيرة المعدات العسكرية المتجهة إلى الساحة الحمراء "نأتي لمشاهدتها كل عام.. إنه أمر مؤثر جداً ومثيرٌ للحماسة".

وأعربت سفتيلانا سيشيفا (48 عاماً) التي شاهدت العرض عن شعورها بـ"الفخر".

وقالت لفرانس برس "حتى في أوقات صعبة كهذه، لدينا فرصة للاحتفال ولاختبار المشاعر التي شهدناها للتو".

"سننتصر"

تدعو روسيا عادة إلى المناسبة ممثلي الدول التي تعتبرها "صديقة" رغم أن الحضور تراجع حتى قبل أن ترسل قوات إلى أوكرانيا مطلع العام 2022 في ظل خلاف مع الغرب.

حضر قادة تسع دول عرض الخميس، هم قادة خمس دول سوفياتية سابقة هي بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، إضافة إلى قادة كوبا ولاوس غينيا بيساو.

ضمن الرئيس البالغ 71 عاماً الذي يحكم روسيا منذ مطلع القرن بولاية جديدة في السلطة مدّتها ست سنوات بعدما فاز في الانتخابات في آذار/مارس في غياب أي معارضة.

وتصدّى الجيش الروسي لهجوم أوكراني مضاد العام الماضي وحقق مذاك مكاسب على خط الجبهة فيما تعاني كييف من نقص في الذخيرة والقوات.

تأتي الاحتفالات الخميس بعد يومين على تعهّد بوتين خلال حفل تنصيب باذخ الثلاثاء تحقيق "النصر" للروس.

وقال "نحن متحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معا جميع العقبات ونحقق كل ما خططنا له ومعاً سننتصر".

المصدر: AFP