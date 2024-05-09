سیاسة

نهلة أفندي: كتلة "الديمقراطي الكوردستاني" في البرلمان العراقي جمعت التواقيع لتمديد فترة عمله

author_image Kurdistan24 اربیل
النائبة في مجلس النواب العراقي نهلة أفندي
النائبة في مجلس النواب العراقي نهلة أفندي
العراق نائبة في مجلس النواب العراقي نهلة أفندي كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جمع التواقيع تمديد عمل فترة البرلمان العطلة التشريعية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي نهلة أفندي، اليوم الخميس، بأن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد جمعت تواقيع النواب لتمديد فترة عمل البرلمان، بهدف تمرير عدد من المشاريع المهمة.

وقالت نهلة أفندي في تصريحٍ لـ كوردستان24، "إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قمنا بجمع التواقيع لتمديد فترة عمل مجلس النواب العراقي، نظراً لدخوله في يوم غدٍ الجمعة عطلته التشريعية".

أفندي أشارت إلى "أنهم جمعوا التواقيع لتمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية، ولإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وفصل رواتب موظفي الإقليم عن النفقات الفعلية وضمها إلى النفقات الحاكمة، فضلاً عن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي".

واليوم الخميس 9 أيار 2024، أنهى مجلس النواب العراقي الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وابتداءً من يوم غد الجمعة سيدخل المجلس في عطلته التشريعية، التي ستمتد حتى شهر حزيران المقبل.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف