نهلة أفندي: كتلة "الديمقراطي الكوردستاني" في البرلمان العراقي جمعت التواقيع لتمديد فترة عمله

أربيل (كوردستان 24)- أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي نهلة أفندي، اليوم الخميس، بأن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد جمعت تواقيع النواب لتمديد فترة عمل البرلمان، بهدف تمرير عدد من المشاريع المهمة.

وقالت نهلة أفندي في تصريحٍ لـ كوردستان24، "إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قمنا بجمع التواقيع لتمديد فترة عمل مجلس النواب العراقي، نظراً لدخوله في يوم غدٍ الجمعة عطلته التشريعية".

أفندي أشارت إلى "أنهم جمعوا التواقيع لتمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية، ولإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وفصل رواتب موظفي الإقليم عن النفقات الفعلية وضمها إلى النفقات الحاكمة، فضلاً عن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي".

واليوم الخميس 9 أيار 2024، أنهى مجلس النواب العراقي الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وابتداءً من يوم غد الجمعة سيدخل المجلس في عطلته التشريعية، التي ستمتد حتى شهر حزيران المقبل.