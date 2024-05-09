وفد سياحي كوردستاني يشارك في معرض "سوق السفر العربي" في دبي

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد من هيئة السياحة في إقليم كوردستان، برفقة عدد من الشركات السياحية في الإقليم، في معرض سوق السفر العربي السياحي (ATM) المُقام في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وأُقيم معرض سوق السفر العربي السياحي (ATM) لهذا العام، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات السياحية العالمية، ويُعتبر من بين أهم المعارض على مستوى العالم في مجال السياحة.

وللمرة الأولى، تشارك أكثر من 70 شركة سياحية وشركات طيران من إقليم كوردستان، برفقة الوفد السياحي الكوردستاني، في الجناح المخصص لإقليم كوردستان.

ويكمن الهدف من مشاركة وفد هيئة سياحة إقليم كوردستان في المعرض، هو التعريف بالأماكن السياحية والأثرية في الإقليم وتسويقها.

بالإضافة إلى تعريف المشاركين في المعرض بطبيعة ودور إقليم كوردستان في بناء الحضارة. كما يهدف الوفد أيضاً إلى مد جسور التواصل بين شركات السياحة الكوردستانية والبلدان المشاركة في المعرض، بهدف جذب السياح إلى الإقليم.

وفي معرض هذا العام، تم توقيع العديد من العقود بين شركات السياحة الكوردستانية والشركات الأجنبية المشاركة. كما لوحظ ازدياد عدد الزيارات إلى الجناح السياحي لإقليم كوردستان المشارك في المعرض.