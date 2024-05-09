زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

أربيل (كوردستان 24)- أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المسؤول عن أمنه الشخصي، بحسب مرسوم صدر الخميس، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين.

ووقع زيلينسكي مرسوماً ينص على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصبه كرئيس لدائرة حماية دولة أوكرانيا".

ولم يشر المرسوم إلى أسباب إقالة رود ولم يُسم خلفاً له في هذا المنصب الحساس.

يأتي ذلك بعدما أعلن جهاز الأمن الأوكراني (اس بي يو) الثلاثاء في بيان "تفكيك شبكة عملاء" لأجهزة الأمن الروسية (اف اس بي) كانت تعد "لاغتيال الرئيس الأوكراني" ومسؤولين كبار آخرين، إضافة الى اعتقال ضابطين أوكرانيين ينتميان إلى هذه الشبكة.

وأوضح المصدر نفسه أن الضابطين (برتبة كولونيل) كانا ينتميان إلى دائرة الحماية التي تتولى أمن مسؤولين في الدولة ويشتبه بأنهما سربا معلومات سرية إلى جهاز الأمن الروسي.

وأضاف أن أحدهما سلم متفجرات ومسيرات ليتمكن أحد العملاء من تنظيم هجوم.

وترأس رود (47 عاماً) دائرة الحماية التي تشرف على الأمن الشخصي للرئيس ولمسؤولين آخرين وعائلاتهم منذ 2019.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تحدثت كييف عن محاولات عدة لاغتيال زيلينسكي ناسبة إياها إلى موسكو.

المصدر: AFP