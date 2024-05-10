صحة وبیئة

ازاد نوري: الوعي البيئي يتزايد في إقليم كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان البيئة برلمان إقليم كوردستان حكومة إقليم كوردستان وزارة البلديات والسياحة حماية البيئة

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير الشؤون الفنية في هيئة البيئة انهم أعدوا مشروع قانون بيئي وقدموه لمجلس الوزراء وينتظرون تشكيل برلمان كوردستان الجديد للتصويت عليه، موضحاً ان الوعي البيئي في تزايد بإقليم كوردستان.

وقال ازاد نوري مدير الشؤون الفنية في هيئة البيئة لكوردستان24 "ان حماية البيئة ليست واجب الحكومة فحسب، وانما واجب كل المواطنين ليتجنبوا أضرارها ويستفيدوا من ايجابياتها".

وأضاف ازاد نوري "ان الوعي البيئي يتزايد في إقليم كوردستان ويشعر الناس بأهمية هذه القضية".

وأشار مدير الشؤون الفنية في هيئة البيئة "ان هناك أشخاص غير ملتزمين بحماية البيئة، لذلك يجب إلزامهم بحمايتها بالقانون".

وتابع قائلاً "ان هيئة البيئة ووزارة البلديات والسياحة أعدا مشروع قانون لحماية البيئة يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأهمية البيئة وحمايتها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف