ازاد نوري: الوعي البيئي يتزايد في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير الشؤون الفنية في هيئة البيئة انهم أعدوا مشروع قانون بيئي وقدموه لمجلس الوزراء وينتظرون تشكيل برلمان كوردستان الجديد للتصويت عليه، موضحاً ان الوعي البيئي في تزايد بإقليم كوردستان.

وقال ازاد نوري مدير الشؤون الفنية في هيئة البيئة لكوردستان24 "ان حماية البيئة ليست واجب الحكومة فحسب، وانما واجب كل المواطنين ليتجنبوا أضرارها ويستفيدوا من ايجابياتها".

وأضاف ازاد نوري "ان الوعي البيئي يتزايد في إقليم كوردستان ويشعر الناس بأهمية هذه القضية".

وأشار مدير الشؤون الفنية في هيئة البيئة "ان هناك أشخاص غير ملتزمين بحماية البيئة، لذلك يجب إلزامهم بحمايتها بالقانون".

وتابع قائلاً "ان هيئة البيئة ووزارة البلديات والسياحة أعدا مشروع قانون لحماية البيئة يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأهمية البيئة وحمايتها".