سياحة رواندز تدعو إلى تشريع قانون يلزم الزوار على الاهتمام بنظافة المناطق السياحية

أربيل (كوردستان 24)- سنوياً، يقصد أكثر من مليون ونصف مليون سائح المناطق السياحية في إدارة سوران المستقلة، وقد أصبحت مشكلة عدم حماية البيئة ورمي القمامة من قبل بعض السياح تؤثر بشكل كبير على جمال الطبيعة الجذاب للمنطقة.

يؤكد أبو فهد، القادم من الكويت، في تصريح لـ كوردستان24، أهمية احترام السياح للإرشادات والقرارات المتعلقة بالسياحة، وضرورة الالتزام الكامل بنظافة الأماكن السياحية.

ويشيد السائح الكويتي بجمال وجاذبية منتجعات كوردستان السياحية، مشيراً إلى أن الناس في المنطقة يتمتعون بمستوى عالٍ من الاحترام.

تمتلئ المناطق السياحية بالسياح خلال فصول السنة الأربعة، وأصبح التخلص من النفايات وغياب الحماية البيئية مشكلة كبيرة تواجه قطاع السياحة في المنطقة.

بدوره، يقول باريز يوسف، مدير سياحة رواندز لـ كوردستان24، إنه "عندما يقوم المرء بزيارة دول سياحية مثل تركيا ولبنان، فإنه لا يتجرأ على رمي سيجارة واحدة على الأرض، لأن السياح هناك قد يتعرضون لعقوبات شديدة".

ويضيف قائلاً: "في تركيا ولبنان، السياحة منظمة في إطار القانون، لذا ينبغي أن يكون هنا أيضاً قانون سياحي يلزم السياح بالحفاظ على نظافة المناطق السياحية وعدم رمي القمامة فيها".