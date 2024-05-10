عزرا زيا: شجّعنا الحكومة العراقية على إنشاء قوة شرطة في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطي وحقوق الإنسان، عزرا زيا، إنهم شجعوا الحكومة العراقية على تحقيق تقدمٍ ملموس في تعيين قائممقام قضاء سنجار وإنشاء قوة شرطة محلية وإعادة الإعمار وتمويل أفراد الخدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي في لالش، قالت فيه: شجعنا الحكومة العراقية أيضاً، على معالجة المخاوف بشأن الميلشيات في المناطق المحررة من سيطرة داعش، مثل سنجار وسهل نينوى، وباقي مناطق تواجد مكونات المجتمع العراقي.

وأضافت: التأثير السلبي للميلشيات على أمن المكونات واستقرارهم يمنع عودة اللاجئين ويعيق أيضاً تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطقهم.

واعتبرت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية أن حل تلك القضايا "يكون بعودة الإيزيديين وغيرهم من النازحين إلى ديارهم بأمان وبشكلٍ طوعي".