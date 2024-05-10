خبير اقتصادي: سنوياً يستورد العراق وإقليم كوردستان الأرز بقيمة تتجاوز المليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير الاقتصادي رنج محمد، اليوم الجمعة، إن العراق وإقليم كوردستان يستوردان الأرز سنوياً بقيمة تتجاوز المليار دولار، مشدداً على أن مناخ الإقليم مناسب للغاية لإنتاج الأرز.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أوضح رنج محمد أن متوسط استهلاك الأرز لكل فرد في العراق يتراوح بين 37 إلى 40 كيلوغراماً سنوياً، في حين يبلغ في تركيا 17 كيلوغراماً، وفي الكويت 48 كيلوغراماً، لافتاً إلى أن العراق وإقليم كوردستان يقومان بالاستيراد السنوي للأرز بقيمة مليار و170 مليون دولار.

وأشار إلى أن معظم البلدان التي تستهلك الأرز تصنف كبلدان فقيرة، وهذا يُعتبر أمراً سلبياً من الناحية الاقتصادية، لذا ينبغي وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الأمر.

وفيما يتعلق بإنتاج الأرز في العراق، أضاف قائلاً: إن أرز العنبر يتم إنتاجه في محافظة القادسية، ولكنه لا يكفي الاحتياجات الكاملة للعراق، كما أن مستوى الإنتاج ليس بالمستوى المطلوب بسبب الحاجة المتزايدة للمياه والتكنولوجيا الزراعية.

وتابع بالقول: الحكومة العراقية قررت في عام 2022 رفع الرسوم الجمركية عن جميع السلع الغذائية عند استيرادها عبر المنافذ الحدودية، مما ساهم في تأثير سلبي على اقتصاد البلاد، حيث أدى ذلك إلى عدم تمكن العراق من تطوير منتجاته الخاصة واضطراره للتوجه إلى الاعتماد على الاستيراد.

وفي سياق المنتجات الغذائية في إقليم كوردستان، أشار رنج محمد إلى أن التشكيلة الحكومية التاسعة في الإقليم أولت اهتماماً كبيراً بالمنتجات المحلية، وتم تصدير بعضها إلى دول أخرى، لكن من الضروري وضع سياسة تعريفية وفرض ضرائب على استيراد بعض السلع الغذائية لدعم المزارعين المحليين، وتعزيز إنتاج هذه السلع محلياً.

وتطرق إلى إنتاج الأرز في إقليم كوردستان، مؤكداً أن المناخ في الإقليم مناسب لهذا الغرض، وأشار إلى أنه سيكون هناك فرصة جيدة جداً إذا تم التركيز على إنتاج الأرز محلياً.

كما شدد على أهمية مراقبة الجودة في العراق وإقليم كوردستان، وذلك لوضع حد لاستيراد الأرز غير الصحي أو الذي يُزعم أنه مصنوع من مواد بلاستيكية.