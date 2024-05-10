محادثات سلام بين أذربيجان وأرمينيا في كازاخستان

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيرموف، نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، في مدينة ألماتي بكازاخستان، في إطار مفاوضات اتفاق السلام.

وذكر بيان وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن اللقاء بين بيرموف وميرزويان، جرى في مبنى دار الصداقة في ألماتي، الذي شهد التوقيع على إعلان المبادئ المتعلقة بترسيم الحدود بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، التي تتكون من دول الاتحاد السوفييتي السابق، عام 1991.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني خلال اللقاء إن الاجتماعات المنتظمة بشأن تطبيع العلاقات بين بلاده وأرمينيا تشكل عُنصراً هاماً في عملية الإعداد لاتفاقية السلام.

وأشار بيرموف، إلى أنه التقى ميرزويان في العاصمة الألمانية برلين، قبل شهرين.

وأضاف "عقب اللقاء الأخير، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مسودة اتفاق السلام وبعض الوثائق التي تعكس مواقف الأطراف تجاه جوانب معينة من عملية التفاوض.

وذكر بيرموف، أنه تم التوقيع على بروتوكول في 19 أبريل/ نيسان الماضي، ينص على بدء عملية ترسيم الحدود لجزء معين من الحدود الأذربيجانية الأرمينية.

وأضاف "تقوم فرق الخبراء بعملها ضمن الفترات والأطر الزمنية المحددة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، وعملية تركيب المراكز الحدودية في هذه المنطقة شارفت على الانتهاء".

وأكد وزير الخارجية الأذربيجاني، أن باكو تولي أهمية كبيرة لهذه المحادثات.

وتابع "أعتقد أن المفاوضات في ألماتي ستكون مفيدة للغاية وآمل أن نتمكن من العمل بشكل إيجابي في اليومين المقبلين لإيجاد حلول للقضايا التي لا تزال قائمة".

بدوره، أشار وزير الخارجية الأرميني إلى أن الطرفين أكدا مُجدداً الاعتراف المتبادل بسلامة أراضي كل منهما على أساس إعلان ألماتي.

وقال ميرزويان: "إعلان ألماتي أكد أيضاً أن عملية ترسيم الحدود بين الدولتين يجب أن تكون على أساس هذه الوثيقة السياسية، وهذا يعني أن عملية ترسيم الحدود يتم تحديدها في إطار الحدود التي كانت وقت انهيار الاتحاد السوفيتي".

ولفت إلى أن يريفان تشارك في المحادثات بطريقة بناءة للغاية.

وأضاف ميرزويان، "أود أن أؤكد أن أرمينيا تسعى إلى السلام وتهدف لتوقيع اتفاق سلام".

ونوه إلى أن التوقيع على اتفاق سلام، يمكن أن يزيل جميع العوائق أمام حركة النقل في المنطقة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الجانبين انتقلا عقب ذلك إلى الاجتماع الثنائي بشأن مسودة السلام، واستمر الاجتماع لأكثر من 4 ساعات.

ومن المنتظر أن تستمر المحادثات بين الجانبين السبت أيضاً.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أن بلاده ستستضيف مفاوضات "اتفاق السلام" بين أذربيجان وأرمينيا، في مدينة ألماتي.

وأكد الرئيس توكاييف، عبر حسابه على منصة "إكس" أن الاجتماع سيخدم التنفيذ العملي للاتفاقيات الأذربيجانية - الأرمينية، وسيساهم في الترسيخ السريع لسلام قوي وطويل الأمد في جنوب القوقاز.

وفي مارس/آذار الفائت، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن يريفان وباكو ستنتقلان إلى خطوات فعلية بشأن ترسيم الحدود بينهما.

وأشار باشينيان، إلى أن عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان دخلت مرحلة فعلية.

وبيّن باشينيان، أنّ اللجان المعنية سترسم وتقرر النقاط الحدودية لجمهوريتي أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: الأناضول