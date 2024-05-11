مسيحيو إقليم كوردستان يشكّلون تحالفاً جديداً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ائتلاف حمواربي عن تشكيل تحالفٍ سياسي جديد باسم "التحالف المسيحي" بإقليم كوردستان، بعد انضمام الأرمن إليه.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده المجلس السياسي لائتلاف حمورابي أمس الجمعة بمقر الرابطة الكلدانية العالمية في عنكاوا بأربيل، بحضور ممثلي الأرمن من اللجنة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذكس وجمعية الثقافة الأرمنية.

وذكر رئيس ائتلاف حمورابي، آنو جوهر عبر منشورٍ على الفيسبوك، أن التحالف الجديد عبارة عن "تحالفٍ سياسي ذو هوية مسيحية وطنية جامعة وبيتاً للوحدة والعمل السياسي المشترك والمنبثق من رحم ائتلاف حمورابي والذي سيمثل خيمة جامعة للأرمن والسريان والآشوريين والكلدانيين (المسيحيين)".

وأكّد جوهر في بيان التأسيس، أن أبواب التحالف الجديد "ستبقى مفتوحة لجميع مؤسسات وقوى شعبنا ولكل من يؤمن بالوحدة والعمل السياسي المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لخصوصية المكونات المجتمعية والسياسية لأبناء شعبنا".

ويضمُّ ائتلاف حمورابي، كل من حزب المجلس القومي الكلداني وحزب حركة تجمع السريان والرابطة الكلدانية العالمية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما لشؤون المسيحيين.

ورحّب "التحالف المسيحي" بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة الثانية من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤.

وأكّد التحالف الجديد على مطالب المسيحيين التي قدموها عبر رسائل رسمية عدة إلى المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم بإرجاع مقاعد الكوتا.