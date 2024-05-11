مجلس الأمن يطالب بتحقيقٍ فوري بعد اكتشاف مقابر جماعية في غزة

أربيل (كوردستان 24)- طالب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجراء تحقيقٍ "مستقلّ وفوري" بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها "مئات" الأشخاص.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، عن "قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصاً لنساء وأطفال وشيوخ".

ولم يُحدّد المجلس الجهة التي يمكنها قيادة هذا التحقيق، وفق ما نقلته فرانس برس.

كما شدّد المجلس على أهمية أن تعرف العائلات "مصير أحبائها المفقودين ومكانهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

وتعرّضت مستشفيات غزة لاستهدافٍ شديد منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

ويتّهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

واكتُشفت مقابر جماعية عدة في ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة منذ أبريل نيسان الماضي.