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العراق ضمن البلدان الاولى عالمياً في استهلاك الرز

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- ‎مع تصنيف العراق ضمن البلدان  الاولى عالميا في استهلاك الرز والذي وصل وبحسب اخر احصائية لمنظمة الفاو الى مايقارب 37 كيلو غرام سنويا للفرد الواحد يثبت عراقيون تلك الا حصائية، من خلال  جعل الرز هو الاول ضمن قائمة الوجبات التي يتناولونها.

‎اذا اردت معرفة حب العراقيين للرز فما عليك الا النظر الى هذين الشابين  اللذان  لم يمنعهما حتى مرض السكر من التوقف عن اكله  وبشراهة، وهو بذلك يعكس صور مصغرة عن حجم استهلاك  الرز  داخل العراق والذي يتربع المراتب الخمسة الاولى من بين بلدان العالم استيراد واستهلاك.

وقال أحد المواطنين لكوردستان24 "اموت ولا استغني عن الرز، وجبة الغداء الخاصة بي 2 صحن من الرز و العشاء ايضا رز، اصبت بمرض السكر ولحد الان اتناول صحنان من الرز".

وقال مواطن آخر "لا استطيع ترك الرز، وانا مصاب بمرض السكر واتناول الرز صباحا ومساءً وحتى في الليل، وفي اي وقت ونتناوله باليد وليس بالمعالق".

اما عن حجم الاستهلاك السنوي من الرز للفرد العراقي فربما ايضا مايتم تحضيره من كميات في المطاعم تستطيع من خلاله الوصول الى مايستهلك في البيوت من الرز  ايضا ف اقل مطعم وكما يقول بعض الطهاة  يحضر مابين 30 الى 50 كيلو غرام في اليوم الواحد وبعض المطاعم تصل الى ضعف هذا الرقم بمرة او مرتين.

وقال حيد رشيد وهو شيف في أحد المطاعم لكوردستان24 " بالنسبة لبغداد اقل مطعم يستهلك من 30 كيلو الى 60 والبعض الاخر من المطاعم اكثر من 100 كيلو غرام،  بحيث وصلنا الى مرحلة نقدم 6 اصناف من الرز، لكثرة رغبة الزبائن على الرز".

بدوره قال الشيف ابو حسن ويعمل ايضا في أحد مطاعم بغداد لكوردستان24 "الاكلات الغربية  تسلية لاتقدم ولاتأخر بس الوجبة الرئيسية هي الرز والمرق العراقي او الدولمة او اي طعام يدخل بي الرز".

وبحسب احصائية منظمة الفاو فأن معدل استهلاك الفرد سنويا من الرز تصل الى  37 كيلو غرام للفرد داخل العراق، لكن هذ الاحصائية ربما قد تكون اقل من الرقم الحقيقي في المطاعم، مثلا يقدم لك الرز حتى لو كنت لم تطلبه من بين الوجبات.

 

تقرير: سيف علي - مراسل كوردستان24 في بغداد

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