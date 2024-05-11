الجيش الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء مناطق في رفح

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، تحذيراً للنازحين الفلسطينيين في مخيمات رفح والشابورة والأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس، بضرورة إخلائها فوراً.

يأتي ذلك، في وقتٍ حذّرت الأمم المتحدة من اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، ووسط تأكيداتٍ على عدم وجود أماكن آمنة في كامل القطاع يلجأ إليها النازحون من رفح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "ستعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المناطق"، في إشارة إلى مقاتلي حماس. محذّراً من الاقتراب من الجدار الأمني.

وكانت الحكومة الإسرائيلية اتّخذت قراراً بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، بشكلٍ محدود"، بما لا يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة سابقاً.

وفرَّ أكثر من 110 آلاف فلسطيني من المدينة المكتظة بالنازحين منذ الاثنين الماضي.

إلى ذلك، طالب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجراء تحقيقٍ "مستقلّ وفوري" بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها "مئات" الأشخاص.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، عن "قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصاً لنساء وأطفال وشيوخ".

ولم يُحدّد المجلس الجهة التي يمكنها قيادة هذا التحقيق، وفق ما نقلته فرانس برس.

كما شدّد المجلس على أهمية أن تعرف العائلات "مصير أحبائها المفقودين ومكانهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

وتعرّضت مستشفيات غزة لاستهدافٍ شديد منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

ويتّهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

واكتُشفت مقابر جماعية عدة في ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة منذ أبريل نيسان الماضي.