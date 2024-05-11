أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت 11 أيار 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالآتي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان:

100 دولار أميركي = 146.000 دينار عراقي

100 يورو = 153.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 180.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 4.100 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 2.300 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

1 مثقال ذهب عيار 24 = 560,000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 490,000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 420,000 دينار عراقي