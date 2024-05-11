شرطة إقليم كوردستان تؤكّد انخفاض نسبة المشاكل بعد حظر الأسلحة غير المرخصة

أربيل (كوردستان 24)- دعا مدير الإعلام والاتصالات في المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان، المقدم كارزان أمير، جميع المواطنين الذين يملكون أسلحةً غير قانونية إلى ترخيصها.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "بعد قرار رئيس الوزراء مسرور بارزاني بحظر الأسلحة غير المرخصة، أصبح بإمكان من يملك السلاح تسجيل أسلحته".

مؤكّداً على صدور قرار بإغلاق أماكن بيع الأسلحة غير القانونية.

وأضاف: انخفاض عدد الأسلحة، جعل المواطنين يتقدمون بشكاوى لدى الشرطة في حال نشوب نزاع مسلح، ما قلل الأضرار الناجمة من المشاكل والخلافات.

وأشار المقدم كارزان أمير إلى أن انتهاء الموعد النهائي لترخيص الأسلحة، أدى لانخفاض معدلات القتل وإطلاق النار والتهديدات بالأسلحة في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

لافتاً في الوقت ذاته، إلى صحة قرار تسجيل الأسلحة الذي خفّض من نسبة المشاكل، بعد التزام المواطنين بقرار حكومة إقليم كوردستان.

وفي تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، أعلن مدير الإعلام والاتصالات في شرطة إقليم كوردستان، أن معدل الجريمة في الإقليم انخفض بنسبة من 30 إلى 40%، بعد حملة تسجيل الأسلحة غير المرخّصة.

معتبراً ذلك "أمراً جيداً، وسط استحالة القضاء على الجريمة في أي بلد"، لذلك وبحسب قوله، "تحاول حكومة كوردستان والأجهزة الأمنية الحد من الجريمة".

وقال: لا يوجد حالياً أي متجر لبيع الأسلحة أو شراءها، كما اعتُقِل عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يروّجون للأسلحة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبقرارٍ من الحكومة ووزارة الداخلية، من المقرر إنشاء مجمعٍ في جميع المدن والإدارات المستقلة، يكون مخصصاً لشراء وبيع الأسلحة وتصليحها وأيضاً تسجيلها.

وسيكون المجمع تحت مراقبة وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية بإقليم كوردستان، إذ سيحتضن مركزاً للشرطة وآخر للأسايش والاستخبارات، وأيضاً مركزاً صحياً ومركزاً للدفاع المدني.