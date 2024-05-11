سيد مراد: تُنتِج أربيل نحو 10 آلاف كرتونة بيض يومياً

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير عام الزراعة في أربيل، هيمن سيد مراد، إن المحافظة تنتج يومياً بين 9 إلى 10 آلاف كرتونة من البيض.

وأكّد خلال اتصالٍ مع كوردستان 24، أن حاجة محافظة أربيل من البيض تبلغ بين 2500 إلى 3000 كرتونة يومياً.

لافتاً إلى أن فائض الإنتاج اليومي يبلغ أكثر من 7000 كرتونة بحاجةٍ للتصدير.

إلى ذلك، أشار مدير عام الزراعة إلى أن أربيل تحتضن 20 معملاً لإنتاج البيض، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن 18 منها فقط قيد التشغيل.

ويبلغ سعر بيع كرتونة بيض تحتوي 30 بيضة في أسواق إقليم كوردستان نحو 4000 دينار عراقي.