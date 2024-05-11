ریاضة

رسمياً.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

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مبابي
مبابي
العالم مبابي باريس سان جرمان

أربيل (كوردستان 24)- حسم الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جيرمان، بإعلانه يوم الجمعة رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة المتوج معه مؤخراً بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

مبابي قال في فيديو نشره على إنستغرام "إنه عامي الأخير في باريس سان جرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة. سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد" ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان ابن الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

لكن المشوار انتهى يوم الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك".

وستكون مباراة يوم الأحد ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جيرمان لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج "بارك دي برانس".

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

وأبلغ مبابي بسرية مسؤولي سان جيرمان في فبراير الماضي بنيته الرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، وفق ما نقلته فرانس برس.

لم يقل اللاعب ذلك علناً أبداً، ولم يؤكد إلى أين سيذهب بعد ذلك، لكن يبدو ريال مدريد الإسباني وجهته المرجحة.

وسيحمل سان جيرمان كأس الدوري الأحد على ملعبه وأمام جماهيره بعدما حسمه في المرحلة الماضية نتيجة خسارة ملاحقه موناكو أمام مضيفه ليون 2-3، بعدما تعثر فريق العاصمة قبله بـ24 ساعة أمام ضيفه لوهافر 3-3.

وقال مبابي للصحفيين بعد الهزيمة أمام دورتموند "ليس كل شيء يجب أن يُلقى في سلة المهملات. لا تزال لدينا أهداف ونهائي كأس فرنسا قادم".

وأضاف "سنواصل العمل. سنحاول الفوز بالمباراة النهائية ثم سنقوم بتقييم الموسم وما هو الجيد وما الذي لم يكن جيداً".

 

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