سیاسة

برهان: العقلية السائدة في العراق لا تستطيع النظر للكورد كشركاءٍ حقيقيين

author_image Kurdistan24 اربیل
فهمي برهان
فهمي برهان
کوردستان فهمي برهان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان فهمي برهان، أن الوقت حان لحل جميع المشاكل مع الحكومة الاتحادية.

مشيراً إلى وجود مشاكل كثيرة متراكمة "ستبقى معلّقة إن لم نجد لها حلاً".

برهان وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، قال إن القضايا التي لم تحل مع بغداد "هي أكثر من تلك التي وُجِدت لها حلول، بما في ذلك المادة 140".

وأضاف: يمكن أن تحل مشاكل البيشمركة والنفط والغاز والميزانية والرواتب، لكن ما لا ينبغي للكورد التنازل عنه هو قضيتهم المركزية.

وبشأن معوقات المشاكل التي لم تجد حلاً حتى الآن، أوضح برهان أن ما يحول دون حل معظم المشاكل "هو العقلية التي تأسس عليها العراق عبر التاريخ".

واصفاً إياها بـ "العقلية غير القادرة على مشاركة الكورد، ولا تستطيع النظر للكورد كشركاءٍ حقيقيين".

وقال: ممارسات الحكومة الاتحادية وخطواتها وطريقة تفكيرها لا تهدف فقط لإضعاف المادة 140 وكركوك فحسب، بل تسعى لإضعاف محافظات إقليم كوردستان الأربع.

وختم حديثه: لا يستطيع العراق أن يحقق تقدماً وتطوراً في بغداد والبصرة والموصل كذلك الموجود في أربيل والسليمانية ودهوك، لكنه يستطيع أن يعرقل حالة الازدهار التي تشهدها محافظات الإقليم.

 

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