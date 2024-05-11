صحة وبیئة

الأرصاد الجوية تتوقّع هطول أمطار في أربيل ودهوك

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، إن السماء ستكون غائمة جزئياً خلال ساعات النهار اليوم السبت، مع فرص هطول أمطار خلال الليل في مناطق جبلية بأربيل ودهوك.

أما يوم غدٍ الأحد، فتوقّعت الأرصاد الجوية أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة خلال فترات الليل، مترافقة مع انخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة في إقليم كوردستان:

أربيل 31 درجة مئوية

السليمانية 29 درجة مئوية

دهوك 28 درجة مئوية 

كركوك 34 درجة مئوية

حلبجة 29 درجة مئوية

زاخو 29 درجة مئوية

سوران 27 درجة مئوية

حاجي عمران 20  درجة مئوية

كرميان 36 درجة مئوية

 

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