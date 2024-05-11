أمن

أسايش دهوك تقبض على 3 أشخاص بتهمة تجارة المخدرات

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش محافظة دهوك إلقاء القبض على ثلاثة أشخاصٍ بحوزتهم مواد مخدرة من نوع "كريستال وهيروئين".

وبحسب بيانٍ لمديرية أسايش دهوك، فإن المتهمين الثلاثة كانوا يعتزمون بيع المخدرات، وسيتم التعامل معهم وفق المادة الـ 26 من قانون المخدرات، في وقتٍ لا يزال التحقيق جارياً.

وبحسب الإحصائيات، فإن 80% من متعاطي المخدرات في إقليم كوردستان تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، في حين  أن 10% من متعاطي المخدرات هم من النساء و4% تحت سن 18 عاماً.

وتعاقب المادة الـ 26 من قانون مكافحة المخدرات الذي أقره برلمان كوردستان، كل من يتاجر بالمخدرات بالسجن المؤبّد، وغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار ولا تزيد على 90 مليون دينار.

كما تعاقب متعاطي المخدرات بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز 15 مليون دينار عراقي.

 

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