حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحاً حول تأشيرات الدخول للإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان توضيحاً حول طريقة حصول السياح على تأشيرة الدخول إلى إقليم كوردستان.

وحددت الحكومة نوعين من التأشيرات، الأولى إلكترونية يتقدم السائح للحصول عليها مسبقًا من خلال موقع وزارة الداخلية وبعد الموافقة يحصل عليها.

والثانية، تأشيرة الوصول، ويمكن لحاملي جوازات السفر من 53 دولة الحصول عليها في المطار عند الوصول إلى إقليم كوردستان ولا تتطلب تقديم طلب مسبق، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.

وقال مدير عام مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، إن "الدول التي تصدر تأشيرات مجانية لمواطنيها الذين يحملون جوازات سفر عراقية، يمكنها أيضاً الحصول على تأشيرات مجانية لمواطنيها عند قدومهم إلى العراق أو إقليم كوردستان".

من جانبه، قال مسؤول قسم الإقامات والجوازات في مطار أربيل، لولان حميد، "لدينا نوعان من الإجراءات للمواطنين الأجانب؛ أولئك الذين يحملون جوازات سفر 53 دولة يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول في المطار مقابل رسوم.

أما الآخرون فيجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة وتقديم التأشيرة إلى إدارة التأشيرات بوزارة الداخلية؛ وبعد الحصول على الموافقة يمكنهم القدوم إلى إقليم كوردستان

ووفقاً لحكومة إقليم كوردستان، يمكن للسياح القادمين للإقليم دفع قيمة التأشيرة وهي 72 دولاراً عبر البطاقات المصرفية.