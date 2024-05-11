مسؤول في وزارة البلديات والسياحة يكشف موعد توزيع الأراضي على الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير عام التخطيط التنموي في وزارة البلديات والسياحة د.جواس عبد الهادي، اليوم السبت، إن عملية توزيع الأراضي على موظفي حكومة إقليم كردستان ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن مساحة الأرض لن تقل عن 200 متر مربع.

وتجري حالياً عملية تنفيذ خطوات توزيع الأراضي على الموظفين، ومن المُقرر تحديد موقع الأرض المُخصصة لهم على الخريطة هذا الأسبوع.

ووجّهت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان البلديات بإعداد تقرير مفصل خلال أسبوع، يشتمل على عدد الموظفين وموقع الأراضي المخصصة على الخريطة، وذلك استجابة للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مقابلة مع كوردستان24، أشار جواس عبد الهادي إلى أن وزارة البلديات والسياحية تعتزم توزيع الأراضي على جميع الموظفين المشمولين بقرار مجلس وزراء إقليم كوردستان، والذين لم يحصلوا على قطعة أرض من قبل، مؤكداً على عدم مساس بحقوق أي شخص من الموظفين.

وأوضح أن عملية توزيع الأراضي على الموظفين قد تتم عبر مراحل متعددة، حيث سيتم في البداية منح الأراضي لأولئك الذين لديهم خدمة أطول، ومن الممكن أن يؤخذ في الاعتبار بعض الشروط الإضافية مثل الحالة الاجتماعية، مثل ما إذا كان الشخص متزوجاً أم لا، وفي حال كان متزوجاً، فكم عدد الأطفال لديه وما إلى ذلك.

ولفت إلى أن الوزارة باشرت باتخاذ إجراءات لتوزيع الأراضي على الموظفين خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث بدأوا الآن في توفير وتحديد الأراضي المخصصة للتوزيع على الموظفين.

وبخصوص مساحة الأرض المخصصة لتوزيعها على الموظفين، بيّن أن مساحتها تختلف وفقاً لعدد الموظفين في البلديات؛ فكلما زاد عددهم، قلت مساحة الأرض والعكس صحيح. ومع ذلك، لا يجب أن تقل مساحتها عن 200 متر مربع بأي حال من الأحوال.