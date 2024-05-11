سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يستقبل رئيس الجمهورية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 11 أيار 2024، رئيس الجمهورية العراقي، لطيف رشيد، في مطار أربيل الدولي.

ووصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكان في استقباله بالمطار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعدد من كبار المسؤولين في الإقليم.

وسيلتقي رئيس الجمهورية،  خلال زيارته عددا من المسؤولين الحزبيين والحكوميين لبحث الأوضاع السياسية والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية، فضلا عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

كما من المؤمل أن يحضر رئيس الجمهورية مؤتمرا حول الجفاف وتأثير تغير المناخ على السياسة والاقتصاد والديموغرافيا في العراق.

 

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