مناشدات بالحفاظ على البيئة في مناطق إقليم كوردستان السياحية

أربيل (كوردستان24)- يشهد مصيف دوكان سنوياً، حركة سياحية جيدة، إلا أن الزوار يتسببون بتلوث البيئة في تلك المنطقة.

مصيف دوكان، مقصد سياحي شهير، ويزوره الكثير من السياح كل عام بغرض السفر والاستمتاع، لكن بعض السياح تسببوا في تلوث المنطقة وحتى مياه السد، مما جلب الكثير من الاحتجاجات.

وقال السائح دلير مارف، لـ كوردستان24: "عشت لفترة طويلة في الخارج، وإذا رمى أحدهم شيئاً في الشارع، يوقفه أهل ذلك البلد ويقولون: (عليك حماية بيئتنا)، لذلك أطلب من جميع أبناء كوردستان حماية البيئة وعندما يأتون للاصطياف، أن يقوموا بوضع القمامة في كيس قمامة، ولا يتركون نفاياتهم مبعثرة في المكان، فهم بذلك يسهمون في نشر الأمراض".

حماية البيئة ليست فقط عمل الحكومات والمؤسسات الأخرى، ولكن المهمة تقع على عاتق المواطنين، ومع ذلك، يشعر بعض المواطنين بالمسؤولية ويقولون إن الحفاظ على البيئة نظيفة هو عمل مدني أيضاً، ويطالبون أولئك الذين يلوثون البيئة بالشعور بالمسؤولية.

حماية البيئة أمر مهم، وحماية بيئة المناطق السياحية أكثر أهمية، حيث أن هذه المنطقة وجميع المناطق السياحية الأخرى تخدم المواطنين، لذلك فإن السياح أنفسهم يسألون ويأملون أن يقوم أولئك الذين يأتون إلى المواقع السياحية بعملهم قبل رحيلهم، للحفاظ على نظافة البيئة.

وفي السياق، يقصد أكثر من مليون ونصف مليون سائح المناطق السياحية في إدارة سوران المستقلة سنوياً، وقد أصبحت مشكلة عدم حماية البيئة ورمي القمامة من قبل بعض السياح تؤثر بشكل كبير على جمال الطبيعة الجذاب للمنطقة.

يؤكد أبو فهد، القادم من الكويت، في تصريح لـ كوردستان24، أهمية احترام السياح للإرشادات والقرارات المتعلقة بالسياحة، وضرورة الالتزام الكامل بنظافة الأماكن السياحية.

ويشيد السائح الكويتي بجمال وجاذبية منتجعات كوردستان السياحية، مشيراً إلى أن الناس في المنطقة يتمتعون بمستوى عالٍ من الاحترام.

تمتلئ المناطق السياحية بالسياح خلال فصول السنة الأربعة، وأصبح التخلص من النفايات وغياب الحماية البيئية مشكلة كبيرة تواجه قطاع السياحة في المنطقة.

بدوره، يقول باريز يوسف، مدير سياحة رواندز لـ كوردستان24، إنه "عندما يقوم المرء بزيارة دول سياحية مثل تركيا ولبنان، فإنه لا يتجرأ على رمي سيجارة واحدة على الأرض، لأن السياح هناك قد يتعرضون لعقوبات شديدة".

ويضيف قائلاً: "في تركيا ولبنان، السياحة منظمة في إطار القانون، لذا ينبغي أن يكون هنا أيضاً قانون سياحي يلزم السياح بالحفاظ على نظافة المناطق السياحية وعدم رمي القمامة فيها".