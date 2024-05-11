آزاد توفيق: إجراءات استحداث قضاء خورمال ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ حلبجة آزاد توفيق، اليوم السبت، إن إجراءات استحداث قضاء خورمال في محافظة حلبجة، ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووجه محافظ حلبجة خلال مؤتمرٍ صحفي، شكره وامتنانه لحكومة إقليم كوردستان على إصدارها هذا القرار الهام، مشيراً إلى ضرورة أن تضع جميع الوزارات بصمتها في تقديم الخدمات لسكان خورمال.

وفي يوم 30 تموز 2023، قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إنه "استجابة لدعوات أهالي ناحية خورمال الذين قدموا مذكرة طالبوا فيها بتحويل ناحيتهم إلى قضاء، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وزارة الداخلية بالتنسيق مع محافظة حلبجة، الشروع باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستحداث قضاء خورمال".

وأشار بيان وزارة داخلية كوردستان إلى أن "الإجراءات الإدارية لاستحداث قضاء خورمال في محافظة حلبجة، ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 31 تموز 2023".

كما وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس 9 أيار 2024، الأمر الإقليمي لتحويل خورمال إلى قضاء، ضمن محافظة حلبجة، بحدوده الإدارية الحالية.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، إن قرار نيجيرفان بارزاني جاء "استناداً إلی قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، وعلی ضوء طلب مجلس وزراء إقليم كوردستان بهذا الخصوص".

ووفقاً للبيان، "سيتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من يوم صدور الأمر الإقليمي، وستبدأ جميع الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص".

وشدد البيان على أن تحويل خورمال إلى قضاء "سوف يؤدي إلی تحسين أوضاع المنطقة من الناحية الخدمية والإدارية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل".

وتعد خورمال واحدة من النواحي التابعة لمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان، حيث تضم عدداً من القرى التابعة لها إدارياً.

كما تتميز خورمال باحتوائها على العديد من البقايا التاريخية والآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى حقب زمنية مختلفة، مثل: أبراج مدورة ومضلعة، أسوار وقلاع محصنة، وبقايا أجهزة ري قديمة، والجسر العتيق على نهر "زەلم".

وتزدهر ناحية خورمال بالعديد من الضواحي التي تضم الكثير من شواهد أمجاد الإمارات الكوردية، بالإضافة إلى آثار الأمير الأردلاني أحمد خان المتواجد في أحد كهوف وادي "زەلم"، فضلاً عن الجامع الذي بناه الأمير الباباني سليم باشا في وسط خورمال.