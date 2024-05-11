الدفاع المدني في أربيل: حريق مستودع ألعاب الأطفال لم يخلف أي خسائر بشرية

أربيل (كوردستان 24)- مساء اليوم السبت، اندلعت النيران في مستودع لألعاب الأطفال في ناحية بحركة بمدينة أربيل، وبهذا الصدد أكد الدفاع المدني في أربيل أن الحريق لم يُسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، المقدم شاخوان سعيد، إن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية، وأشار إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادثة.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، أصحاب المتاجر والمحلات إلى الالتزام بإرشادات السلامة، لحماية محلاتهم وبضائعهم.

وأشار إلى أن الحريق الذي اندلع في المستودع تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكداً عدم الكشف عن أسباب الحريق حتى إتمام التحقيقات.

وأفادت مراسلة كوردستان24، ريناس علي، اليوم السبت، أن حريقاً اندلع في مستودع يحتوي على ألعاب وملابس للأطفال في أربيل، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء تمكّنت من الوصول إلى مكان الحادث والسيطرة على جزء من الحريق.

وأشارت إلى عدم معرفة أسباب الحريق، كما لم يتعرض أي شخص لأذى جراء الحادث، ولم يُحدد بعد حجم الأضرار المادية للمبنى.

شهود عيان أفادوا لـ كوردستان24، بأن سبب الحريق يُعزى إلى المولد الكهربائي الذي كان موجوداً على سطح المبنى المحترق.