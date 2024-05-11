جهاز المخابرات العراقي يطيح بشبكتين دوليتين من40 عنصراً أجنبياً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت 11 أيار 2024، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية.

وفقاً لبيان الخلية، "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الاطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات".

وأضاف، "بعد ملاحقات مستمرة مبنية على معلومات استخبارية تفصيلية تم اعتقال كافة عناصر الشبكتين وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائهما الذين كانوا موزعين في احياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الاجانب المقيمين في العراق".

وتابع: "بالوقت الذي تتوالي فيه النجاحات الأمنية والاسخبارية نؤكد أن كل محاولات العبث بأمن العراق واستقراره سيكون مصيرها الفشل بفضل فطنة ويقظة أبطال العراق الغيارى من كافة صنوف الاجهزة الامنية".